Нижний Тагил, Свердловская область, , 06:36 — REGNUM

В Свердловской области в минувшие выходные ушли из своих домов, и пропали пенсионерка из Нижнего Тагила и 15-летняя девушка из Екатеринбурга. Обе они найдены живыми и доставлены домой.

В Нижнем Тагиле 71-летняя женщина вышла из дому 16 августа. Как сообщают местные издания, у неё проблемы с памятью. Нашлась она 17 августа после того, как обратилась к садоводам, чьи участки находятся в районе Вагонки, и сообщила, что не может найти дорогу домой.

В Екатеринбурге девушка пропала в День города, 17 августа. Как сообщили её родители, ранее школьница никогда не сбегала из дома. На поиски девушки отправились волонтёры отряда «Лиза Алерт», которые прочесали 18 августа микрорайон Академический. В итоге к ночи появилось сообщение о том, что школьница найдена и доставлена домой.