Якутск, 19 августа 2019, 06:36 — REGNUM
В Якутии группа медведей вышла из леса и окружила автомобиль, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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В соцсетях местные жители опубликовали видео, на котором множество медведей, более десяти особей, ходят рядом с автомобилем. Медведи явно голодные. Молодой самец даже несколько раз вставал на задние лапы.
«Медведи-попрошайки ждут подачки», — говорит автор ролика.
Как сообщало ИА REGNUM, медведи вышли из лесов в Петропавловске-Камчатском. Их очень много в разных районах города.