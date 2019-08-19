Новосибирск, , 06:20 — REGNUM

В Новосибирске после гибели 45-летнего рабочего во время взрыва снаряда возбуждено уголовное дело. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении Следственного комитета России по Новосибирской области, дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст. 109 УК РФ).

Как было предварительно установлено, около 11 часов 16 августа на территории металлоприемной базы при обработке металла газосварочным аппаратом произошёл хлопок. Резчик металла погиб на месте.

Следователи устанавливают причины трагедии. Расследование дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа на территории базы по ул. Бетонная в Кировском районе Новосибирска произошёл взрыв снаряда. Погиб мужчина, других пострадавших не было.

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