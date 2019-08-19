Екатеринбург, , 06:17 — REGNUM

На Среднем Урале с начала купального сезона на водоёмах региона погибли 40 человек, из них девять детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Спасатели в очередной раз предостерегают свердловчан, что не стоит пренебрегать предупреждающими надписями о запрете купания в водоёме.

Напомним, что ранее в Свердловской области произошла трагедия на воде, вызвавшая широкий общественный резонанс. В конце июля на реке Лозьве пропала семья манси (мать и её трое детей), которая переплавлялась на лодке из посёлка Вижай в посёлок Ушма. В результате поисковой операции были найдены тела женщины и двух детей. Поиски мужчины, который управлял лодкой и ещё одного ребёнка продолжаются по сей день.

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