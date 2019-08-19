Новосибирск, , 06:09 — REGNUM

Прокуратура Новосибирской области проанализировала динамику преступности в регионе за семь месяцев текущего года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как указывают в ведомстве, за период с января по июль количество зарегистрированных в области преступлений увеличилось на 8,2% (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).

Так, на 14,9% увеличилось количество краж, на 96,7% стало больше фактов изготовления и сбыта поддельных денег и на 18,9% — фиктивной регистрации иностранных граждан по месту пребывания.

В то же время уменьшилось количество убийств — на 10,7%, вымогательств — на 23,9%, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 20,4%, мошенничества — на 16,1%.