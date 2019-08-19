Владивосток, , 05:49 — REGNUM

Практически все рыболовные шхуны из КНДР и Южной Кореи покинули бухты Приморья, где они укрывались от тайфуна «Кроса», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Более двухсот шхун укрывались в бухте Ольга, к настоящему времени все они ушли за пределы территории России. На берегу осталось несколько разбитых плавсредств, экипажи которых, порядка 75 человек, будут переданы на свою родину по упрощённому порядку. Пересечение границы для укрытия от стихии по международному праву не является преступлением.

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Как сообщало ИА REGNUM, для укрытия от тайфуна «Кроса» сотни корейских маломерных рыболовных судов с запросом и без запросов вошли в территориальные воды России и встали на якорь в нескольких бухтах Ольгинского и Тернейского районов края.