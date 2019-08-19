Нерюнгри, Якутия, , 05:31 — REGNUM

В Якутии в Нерюнгринском районе девушка сорвалась с 50-метровой скалы на свидании с парнем, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Происшествие случилось ночью. Пара отдыхала на природе.

В три часа ночи на пульт дежурного Нерюнгринской службы спасения поступил звонок, о том, что в районе посёлка Чульман со скалы упала девушка.

По прибытию спасателей на место выяснилось, что девушка оступилась и упала с 50-метровой высоты, парень попытался спуститься к ней, но не смог и вызвал спасателей.

По словам спасателей, пострадавшую аккуратно доставали два часа — слишком вероятен был камнепад. На носилках её подняли на поверхность и передали медикам.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Красноярске спортсмен упал со скалы во время чемпионата России по альпинизму.