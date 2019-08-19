Хабаровск, , 05:26 — REGNUM

Пожилого мужчину — инвалида эвакуировали спасатели из затопленного села под Хабаровском, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В селе Лермонтовка Бикинского района спасатели работают с 16 августа, по пояс в воде, помогая людям покинуть терпящий бедствие посёлок. За это время эвакуированы 40 селян, в том числе и беспомощный мужчина — инвалид, который не выбрался бы из затопленного посёлка самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, паводковая ситуация в Хабаровском крае усугубляется сильными ливнями. Уровень Амура у Хабаровска на 06:00 по местному времени 19 августа составил 595 см, опасным явлением считается 600 см.