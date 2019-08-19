Артёмовский, Свердловская область, , 05:03 — REGNUM

В Свердловской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошёл в 19:10 по местному времени 18 августа на трассе Реж — Артёмовский. Легковой автомобиль «Лада Калина» занесло на дороге и он выехал на встречную полосу столкнувшись с грузовиком «Интернационал». Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте от полученных травм.

Сотрудники полиции устанавливают личности погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 16 августа в результате ДТП также погиб человек. В тот вечер на улице 40 лет Комсомола автомобиль выехал на тротуар и сбил насмерть 55-летнего гражданина, ожидавшего зелёный свет на перекрёстке. По предварительным данным водитель не справился с управлением.