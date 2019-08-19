Петропавловск-Камчатский, , 05:19 — REGNUM

В правительстве Камчатки обеспокоены ситуацией на рынке вертолётных пассажирских авиаперевозок. Участившиеся случаи жёстких посадок вертолётов с людьми на борту стали поводом для совещания, прошедшего в правительстве региона. Власти просят Росавиацию провести проверки перевозчиков на полуострове, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Нас, мягко говоря, настораживает ситуация, когда кто угодно может заниматься авиаперевозками людей. Мы намерены обратиться в правительство РФ с просьбой о восстановлении ряда авиационных правил, которые позволят контролировать авиаперевозки в регионе, — сказал зампред правительства Камчатки Юрий Зубарь.

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин направил в адрес руководителя Росавиации Александра Нерадько обращение с просьбой провести проверки авиаперевозчиков в регионе. В частности, глава края просит проверить ООО «Вертикаль-Т», вертолёт которого совершил жесткую посадку

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа вертолёт МИ-8 совершил жёсткую посадку на Камчатке. На борту находились, включая пилотов, 25 человек, 5 пассажиров пострадали. Это не первый случай в регионе. В июле вертолёт МИ-8 совершил жесткую посадку в Кроноцком заповеднике Камчатки. В результате авиапроисшествия никто не пострадал, машина получила повреждения.