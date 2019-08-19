Сана, , 04:42 — REGNUM

Двенадцать авиаударов нанесли самолеты возглавляемой Саудовской Аравией коалиции сил по позициям повстанцев-хуситов на территории северной йеменской провинции Саада, передает 19 августа Xinhua со ссылкой на источник в правительственных силах Йемена.

Сообщается, что ВВС коалиции усилили авиаудары по основным скоплениям сил хуситов, наиболее массированным обстрелам подверглась территория провинции Саады. Восемь авиаударов пришлись по юго-западу провинции, еще четырьмя ударами был атакован удерживаемых хуситами район в юго-западной части Сады. О количествах жертв среди военных или мирного населения не сообщается.

Ранее в Саудовской Аравии сообщили об атаке беспилотных летательных аппаратов, с помощью которых хуситы атаковали нефтяное месторождение. Атака привела к пожару и локальному ущербу на газовом заводе.

Напомним, противостояние повстанцев-хуситов и арабской коалиции сил под предводительством Саудовской Аравии, сделавших Йемен одной из самых горячих точек планеты, продолжается уже более четырех лет. Значительную часть страны в том числе столицу Сана контролируют повстанцы. Правительство временно разместилось в городе Аден, однако неделю назад в коалиции произошел раскол, и Аден захватили сепаратисты Южного переходного совета.

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