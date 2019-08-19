Хабаровск, , 04:09 — REGNUM

Количество подтопленных домов в Хабаровске за сутки выросло почти в 10 раз. По данным ГУ МЧС, таких домов в краевой столице сейчас насчитывается 37, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В Хабаровске затоплен 151 приусадебный участок и 7 земельных участков

Как сообщало ИА REGNUM, от отметки «опасные явления» Хабаровск сегодня, 10 августа, по состоянию на 06:00 по местному времени, отделяют всего 5 см. Уровень Амура у города составляет 595 см, опасным считается уровень от 6 метров.