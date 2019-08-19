Якутск, 19 августа 2019, 04:16 — REGNUM
За прошедшие выходные 17,18 августа в Якутии потушили 58 лесных пожаров, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Обстановка улучшилась из-за проливных дождей.
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На понедельник, 19 августа в Якутии в трёх районах тушат 7 природных пожаров. Общая площадь, пройденная огнём, в зоне тушения составляет 617 тыс. га.
Под постоянным мониторингом — 120 зарегистрированных термоточек в труднодоступных местах. Общая площадь, пройденная огнём, в зоне контроля составляет 799 893 га.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне в двух районах Якутии объявили штормове предупреждение из-за высокой классности пожаров.