Хабаровск, , 04:06 — REGNUM

Уровень Амура у Хабаровска от отметки «опасные явления» отделяют 5 сантиметров — по данным гидрологов вода подошла к отметке 595 см. в 06:00 по местному времени 19 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Уровень 6 метров считается «опасным явлением» для Хабаровска.

Как сообщало ИА REGNUM, паводковая ситуация ухудшается на Дальнем Востоке. Сильные ливни осложнили ситуацию, реки переполнены, населённые пункты топит.