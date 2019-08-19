Альметьевск, Татария, , 03:43 — REGNUM

Больной туберкулёзом житель Альметьевска отправится на лечение принудительно. Такое решение вынес суд, куда с административным иском обратился прокурор города. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорной инстанции.

Альметьевец состоял на учёте с данным заболеванием, но уклонялся от лечения, создавая угрозы эпидемиологическому благополучию жителей города. Пользуясь правом, которое прописано в законе «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», прокурор через суд потребовал принудительно госпитализировать «уклониста». Иск был удовлетворён, а больной помещён для лечения в ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер».

Напомним, в Увельском районе Челябинской области суд также обязал больных туберкулёзом пройти обязательное лечение.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании коллеги ведомства заявила, что Россия стала лидером по темпам снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза в мире. Относительно 2012 года заболеваемость сократилась на 35%, а смертность — в 2,5 раза.

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