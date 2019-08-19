Берлин, , 03:32 — REGNUM

Полиция земли Северный Рейн-Вестфалия задержала мужчину, убившего кухонным ножом двух человек, сообщает 18 августа немецкое издание Bild.

Кровавое убийство произошло на железнодорожной станции города Изерлон. Жертвами убийцы стали женщина 32 лет и молодой 23-летний мужчина. Вместе с женщиной находилась ее двухмесячная дочь. По данным полицейских, девочка не пострадала.

Подозреваемого правоохранители задержали на месте преступления. Им оказался 43-летний мужчина. Он сидел на земле неподалеку от тел жертв, держа в руках орудие убийства — кухонный нож.

Полиция пока не сообщила никаких данных о мотивах преступления, однако на основании данных об аналогичных преступлениях, представитель полиции предположил, что убийство было совершено на почве личных отношений.

Преступление было совершено в людном месте. Полиция ведет опрос свидетелей.