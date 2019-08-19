Нижний Новгород, , 03:11 — REGNUM

Один из посетителей фестиваля Alfa Future People, который проходил в посёлке Большое Козино Нижегородской области в минувшие выходные, был найден мёртвым. Предварительная версия — передозировка наркотических средств, но официальные службы пока это не подтвердили. О гибели мужчины из Омска сообщило издание ProGorodNN.

Трагедия произошла в ночь с 17 на 18 августа 2019 года, когда фестиваль был в самом разгаре. Дежурившие медики пытались спасти молодого посетителя, но это не удалось. Известно, что он умер в автомобиле скорой помощи от остановки сердца. В нижегородских СМИ и группах соцсетей обсуждается версия о передозировке наркотических веществ, но данное обстоятельство пока не подтверждено официально. Организаторы фестиваля в своих комментариях отмечают, что ратуют за здоровый образ жизни и, если версия об отравлении наркотиками подтвердится, то за шесть лет работы мероприятия это будет первый подобный случай.

«Мы крайне негативно относимся к любым стимулирующим веществам и всегда принимаем максимальные меры по досмотру гостей», — сообщили нижегородским СМИ в пресс-службе фестиваля, уточнив, что ЧП произошло за пределами территории площадки.

Одновременно с этим организаторы опровергают фотографии якобы погибшего, которые ходят по соцсетям. На фото в грязи лежит человек.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, фестиваль музыки и технологий попал в медиаповестку региона в связи с тем, что самым ходовым предметом на нём стали резиновые сапоги. Проливные дожди сделали из фестиваля одновременно и грязевую ванну, как признаются сами гости. Мероприятие проходило до 18 августа.