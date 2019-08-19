Лиссабон, , 03:07 — REGNUM

Boeing 757−200, следовавший рейсом DL414 из Нью-Йорка, выполнил жесткую аварийную посадку на Азорских островах, в результате чего получил повреждения фюзеляжа и шасси, сообщает портал One Mile at a Time со ссылкой на пресс-службу местного аэропорта.

Аварийная посадка произошла в аэропорту Понта-Делгада на острове Сан-Мигель. Серьезные повреждения видны на фотографиях обшивки самолета в районе фюзеляжа, кроме того были разбиты передние шасси.

Информации о пострадавших среди пассажиров не приводится. Сообщается также, что обратный рейс в США отменен.Поскольку Азорские острова являются частью Португалии, то согласно действующим в ЕС правилам, все участники инцидента получат компенсацию в размере 600 евро.