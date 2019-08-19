Чэнду, Китай, , 02:56 — REGNUM

Тела четырех погибших были извлечены из-под каменных завалов после схода оползня на участок железной дороги Чэнду-Куньмин, являющейся центральной железнодорожной артерией юго-западе Китая, сообщает 18 августа агентство Синьхуа.

Обвал горной породы произошел около 12:44 по местному времени 14 августа на участке железной дороги Чэнду-Куньмин в уезде Ганьло в Ляншань-Ийском автономном округе провинции Сычуань. На момент трагедии 17 рабочих занимались ремонтом поврежденного участка путей после предыдущего схода оползня.

Было подтверждено, что телам принадлежат именно числящимся ранее пропавшим без вести рабочим. Местные власти направили на место 750 спасателей наряду с 52 единицами оборудования, 18 дронами на поиски пропавших.

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