Цзинань, Китай, , 02:34 — REGNUM

Семеро человек погибли и еще двое пропали без вести в результате кораблекрушения у берегов провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Трагедия произошла около 5:55 по местному времени 16 августа, когда корабль, двигавшийся из северной провинции Хэбэй попал в бурю и затонул близ порта Жичжао. По данным на 11:00 по местному времени 17 августа было подтверждено семь жертв и еще трое оставались пропавшими без вести. Сила ветра во время трагической бури достигала 50 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, трое рыбаков погибли и еще одни пропал без вести в результате кораблекрушения близ города Вэйфан провинции Шаньдун на востоке Поднебесной.

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