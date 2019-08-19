Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания, 19 августа 2019, 02:29 — REGNUM
Власти Канарских островов не могут справиться с лесным пожаром из-за высокой скорости распространения огня, 18 августа передает
Глава Канарских островов сообщил, что попросил о помощи премьер-министра Испании Педро Санчеса.
Пожар на Канарских островах начался в субботу 17 августа. Огонь быстро распространяется из-за сухой и ветреной погоды.
Площадь пожара к вечеру 18 августа составила 1700 гектар. На островах закрыты 11 автодорог, эвакуированы более 40 населенных пунктов.
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