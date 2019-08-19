Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания, 19 августа 2019, 02:19 — REGNUM
Власти Канарских островов эвакуировали более 4000 человек из-за крупного лесного пожара, 18 августа передает агентство Reuters.
В настоящий момент пожар, который начался 17 августа, распространился на 1700 гектар. Огонь быстро распространяется из-за сухой и ветреной погоды.
С распространением огня борются 700 пожарных, задействованы десять пожарных самолетов и вертолетов.
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