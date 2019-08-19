Вашингтон, , 02:17 — REGNUM

Несмотря на то, что в Белом доме обсуждают варианты продления льготного периода для закупок американской продукции Huawei, президент США Дональд Трамп выступил против любых контактов США с китайской компанией, передает 18 августа агентство Reuters.

Между тем ряд американских СМИ сообщили, что предоставленная китайской Huawei Technologies Co Ltd отсрочка, дающая возможность компании покупать комплектующие для своей продукции у американских компаний, может быть продлена в ближайшее время.

Напомним, 19 августа истекает 90-дневный срок, в течение которого действует лицензия на покупку и обслуживание программного обеспечения для мобильных устройств Huawei. Между тем президент США запретил госструктурам использовать продукцию корпораций Huawei и ZTE в целях защиты информационно-коммуникационной структуры США от иностранных киберугроз.

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