Казань, , 02:14 — REGNUM

Четверо детей были госпитализированы с признаками отравления. Все они пребывали в лагере «Иннополис», но отравление могло произойти в кафе, где питались дети во время экскурсии в Казань. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

В ведомстве уточнили, что 17 августа 2019 года было четыре экстренных извещения по острой кишечной инфекции (ОКИ). На место — в лагерь и кафе выехали эксперты. Взяты пробы среды, обследованы сотрудники. Дети в лагере также были осмотрены, взяты под меднаблюдения.

«Все дети в лагере осмотрены медработниками, лиц с симптомами ОКИ не выявлено, установлено мед наблюдение», — добавили в управлении.

Как пишет издание Inkazan, дети отдыхали в проектной школе университета «Иннополис». Руководство вуза уже извинилось перед пострадавшими и их родителями. Уточнялось, что из 31 ребёнка, которые изначально жаловались на недомогание, симптомы остались только у пятерых. Минздрав РТ сообщил о четверых пострадавших.

«Остальные дети чувствуют себя хорошо, отдыхают и остаются в университете на смене. Запросов от родителей о намерении забрать детей домой не поступало», — цитирует пресс-службу вуза издание.

Здоровье госпитализированных детей вне опасности.

Напомним, ранее массовое отравление произошло в Ульяновске. В середине августа 2019 года семеро жителей были доставлены в больницу с признаками отравления и кровотечением — все они употребляли в пищу растительное масло кустарного производства. Позднее двое умерли в больнице, а в крови пострадавших врачи обнаружили кумарин, на основе которого делают крысиный яд. Возбуждено уголовное дело, идёт расследование.