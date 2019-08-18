Новочеркасск, Ростовская область, , 23:18 — REGNUM

В Ростовской области годовалый ребёнок выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Мальчик остался жив, но получил тяжёлые травмы. За его жизнь борются врачи местной больницы скорой медицинской помощи.

ЧП произошло в микрорайоне Донском 17 августа. Около полудня ребёнок, оставшись на время без внимания родителей, залез на подоконник и опёрся на москитную сетку. Веса малыша конструкция не выдержала. С травами головы и внутренних органов мальчик был госпитализирован, пишет портал donday.ru.

Обстоятельства ЧП выясняют сотрудники правоохранительных органов.

ИА REGNUM напоминает, что в июле текущего года похожий случай произошёл в ростовском городе Шахты. Десятилетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. С множественными травмами он был госпитализирован, но скончался, не приходя в сознание.

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