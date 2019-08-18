Кампала, 18 августа 2019, 22:36 — REGNUM
При взрыве бензовоза на западе Уганды погибли не менее 10 человек. Об этом информирует телеканал NBS Television со ссылкой на свои источники.
ДТП произошло в воскресенье, 18 августа, в округе Рубиризи.
«10 человек погибли … после аварии», — говорится в сообщении телеканала.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.
Ранее ряд СМИ сообщил, что на западе Уганды взорвался бензовоз, попавший в аварию.
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