Ульяновск, , 20:45 — REGNUM

Короткое видео из жилого дома в Базарносызганском районе Ульяновской области, где была убита семья из пяти человек, обнародовано на портале YouTube. Авторами ролика являются сотрудники Следственного комитета России (СКР).

На кадрах видно, как сотрудники следственных органов, прибывшие на место происшествия, проводят осмотр комнат.

18 августа пресс-служба регионального главного управления СКР сообщила, что по факту убийства семьи из пяти человек (трех взрослых и двух четырехлетних детей) в Ульяновской области было возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла в одном из домов села Патрикеево.

Тело 16-летнего молодого человека, являвшегося родственником погибших, было обнаружено позже возле вышки сотовой связи вблизи села.

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