Фучжоу, Китай, , 18:33 — REGNUM

В Китае проходит расследование в отношении посылки с огнестрельным оружием, обнаруженной полицией города Фучжоу восточно-китайской провинции Фуцзянь, сообщает 18 августа Синьхуа.

Сообщается, что оружие, отправленное через компанию экспресс-доставки FedEx из США, должно было поступить в адрес одной из местных компаний спортивных товаров.

Сейчас опасное содержимое почтового отправления изъято полицией, которое занимается расследованием инцидента. Его ход и результаты соответствующие должностные лица пока не комментируют. Отмечается, что правоохранители столкнулись с неожиданным случаем, особенно учитывая заграничное происхождение посылки.