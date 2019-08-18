Чернигов, Украина, , 17:36 — REGNUM

Неизвестные застрелили двух человек (мужчину и женщину) на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Черниговской области.

Стрельба (cc) BenjaminNelan

Преступление было совершено в субботу, 17 августа, возле пешеходного моста в Чернигове.

«Полиция задержала двух мужчин, которые ехали на автомобиле, принадлежащем убитым лицам, — говорится в сообщении. — В ходе обыска у них было обнаружено и изъято оружие».

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие.