Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, , 16:57 — REGNUM

Жители 40 населённых пунктов были эвакуированы из-за лесного пожара на острове Гран-Канария. Об этом 18 августа сообщает службы спасения Канарских островов на своей странице в социальной сети Twitter.

По данным ведомства, ситуация с пожаром остаётся сложной из-за способствующих распространению огня погодных условий. Возгорание затронуло уже 1700 га лесных угодий.

Эвакуировано в общей сложности около 2000 человек, проживающих в 40 населённых пунктах. На острове объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, серьёзный пожар произошёл на острове Гран-Канария 10 августа. Огнём было уничтожено около 1,5 га леса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании Гражданской гвардией Испании девятерых человек, которых подозревают в причастности к возникновению лесных пожаров.

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