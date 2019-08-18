Жуковский, Московская область, , 16:40 — REGNUM

Экстренно севший на кукурузном поле возле подмосковного Жуковского самолёт А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» вывезут с места аварийной посадки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП.

Жесткая посадка Sledcom.ru

Подготовка к эвакуации лайнера уже началась. Его разберут на части и доставят в лётно-исследовательский институт имени Громова.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт экстренно сел 15 августа утром после взлета из аэропорта «Жуковский». Аэробус, на борту которого были 224 пассажира и семеро членов экипажа, летел в Симферополь. Но в двигатели попали чайки и самолёт стал терять высоту. Благодаря профессионализму экипажа его удалось посадить на кукурузном поле с полным баком топлива и при этом не допустить пожара, взрыва и жертв.