Ульяновск, , 16:17 — REGNUM

Семь человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на автотрассе в Ульяновской области. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительной информации, ДТП произошло в 8.50 (7.50 мск) 18 августа на 12-м километре автотрассы Ульяновск — Димитровград — Старая Майна. Водитель без водительских прав, управляя автомобилем Lada Priora не справился с управлением и, допустив занос, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109.

В результате аварии пострадали водитель и трое пассажиров Lada Priora, а также водитель и двое пассажиров ВАЗ-2109. Детей среди пострадавших нет.

Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка правоохранительными органами. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

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