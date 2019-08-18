Самара, , 15:48 — REGNUM

Мужчина и женщина погибли в результате пожара в жилом частном доме в Самаре. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По данным ведомства, информация о пожаре поступила в 22:29 по местному времени 17 августа. Возгорание произошло в жилом частном одноэтажном доме в Железнодорожном районе на улице Балаковской.

Общая площадь пожара на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений на место происшествия составила 100 кв. метров. Пожар был ликвидирован в 23:22 поместному времени. В ликвидации пожара приняли участие 27 человек личного состава и 8 единиц техники.

При пожаре погибли два человека, мужчина и женщина 1969 года рождения. Причина пожара устанавливается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела следователями в Курской области по факту пожара в жилом доме, в результате которого погибла женщина и трое её несовершеннолетних сыновей.

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