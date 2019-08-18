Самара, , 15:22 — REGNUM

В Самарской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Пилот погиб. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Это был самолет Як-52. Он совершил жесткую посадку в 13:20 по местному времени (12:20 по московскому времени) в районе села Подстепки Ставропольского района Самарской области. Пилот самолета при посадке погиб.

Установлено, что погибший пилот был собственником данного самолета. При этом на полет он разрешения не имел — несанкционированный взлет был совершен с территории ООО «Химсервис», которая расположена в селе Подстепки.

Транспортная прокуратура проводит проверку.