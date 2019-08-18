Самара, , 15:01 — REGNUM

В Самарской области в результате жесткой посадки легкомоторного самолета погиб пилот, сообщили 18 августа в пресс-службе регионального Главного управления МЧС РФ.

Падение легкомоторного самолета Mchs.ru

По данным ведомства, происшествие произошло в 13:20 по местному времени (12:20 мск) в районе села Подстепки Ставропольского района области.

«Совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Як-55. Погиб пилот — мужчина 1970 года рождения», — говорится в сообщении.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в городе Серпухов Московской области в реку Ока упал легкомоторный самолет, В результате происшествия погибли два человека. По данному факту Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку.

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