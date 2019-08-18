Цхинвал, , 14:41 — REGNUM

17 августа пограничными службами в Южной Осетии за незаконное пересечение государственной границы на трех автомобилях в окрестностях населенного пункта Адзесар Цхинвальского района задержали восемь граждан Грузии. Об этом в интервью журналистам ИА «Рес» сообщил политический представитель президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.

Как пояснил Джиоев, нарушители находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В личных вещах задержанных сотрудники погранслужбы нашли наркотическое вещество растительного происхождения.

В данный момент службами республики ведется разбирательство с целью установления личностей граждан Грузии. Позже будет принято решение о дальнейших мерах в отношении задержанных.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что 13 августа на участке границы Южной Осетии и Грузии неподалеку от населенного пункта Арцеу Цхинвальского района Южной Осетии за нарушение госграницы пограничным нарядом был задержан гражданин Грузии. Задержанный Гела Джавахишвили ввиду проблем со здоровьем был передан 14 августа грузинской стороне без штрафных санкций.

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