Ульяновск, , 14:41 — REGNUM

Подросток, убивший свою семью и покончивший с собой в Ульяновской области, возможно, страдал шизофренией. Об этом 18 августа сообщил журналистам представитель региональной прокуратуры.

По словам представителя прокуратуры, в предсмертной записке подросток написал, что решил уйти из жизни, а родных забирает с собой, чтобы они не переживали.

При этом семья, в которой рос и воспитывался мальчик, была очень благополучной. А сам подросток был неоднократным участником различных олимпиад. Поэтому предполагается, что ребёнок мог страдать шизофренией.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении следователями регионального управления следственного комитета уголовного дела в связи с убийством в Ульяновской области семьи из пяти человек 16-летним родственником погибших.

После расправы со своей семьёй подросток покончил с собой.

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