Цхинвал, , 14:26 — REGNUM

Движение по Транскавказской автомагистрали возобновлено 18 августа с 12:30, сообщает агентство «Рес».

Транскавказская автомагистраль (cc) Александр Божков

Как сообщало ИА REGNUM, дорогу на участке поселок Бурон-Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях закрыли 17 августа в 18:30 в связи со сходом селевой массы между поселком Бурон и селом Нар. На магистрали к тому времени собралось несколько десятков машин.

Транскавказская автомагистраль — единственная дорога, которая соединяет Южную Осетию с Россией.

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