Заречный, Свердловская область, , 14:25 — REGNUM

Четвёртый энергоблок Белоярской АЭС в Свердловской области был отключён автоматикой. Об этом 18 августа сообщило управление информации и общественных связей БАЭС.

Белоярская АЭС (cc)

Причиной отключения энергоблока стало ложное срабатывание системы защиты. Остановка энергоблока проводилась по штатному алгоритму.

Также сообщается, что отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Белоярской АЭС нет, радиационный фон на территории Белоярской АЭС и в ее окрестностях не превышает естественного природного фона.

Предыдущее отключение энергоблока №4, как сообщало ранее ИА REGNUMпроизошло в июле текущего года. Оно, как сообщили специалисты, было вызвано изменением характеристик конденсата, встроенного в выключатель генератора, вырабатывающего электроэнергию для сети блока.

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