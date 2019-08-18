Ульяновск, , 14:00 — REGNUM

В Ульяновской области 16-летний подросток убил трех взрослых членов своей семьи и еще двоих малолетних детей. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает пресс-служба управления СК по области.

Установлено, что около 11:00 18 августа в одном из частных домов в селе Патрикеево Базарносызганского района были обнаружены тела 66-летнего мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей. Все погибшие — члены одной семьи.

Чуть позднее возле вышки сотой связи было найдено тело родственника погибших — 16-летнего подростка.

Следствие считает, что этот 16-летний подросток расправился с членами своей семьи, а затем покончил жизнь самоубийством.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Убийства были совершены с использованием топора. Сперва подросток убил мать, брата и сестру, а затем своих бабушку и дедушку.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.