Боровичи, Новгородская область, , 13:17 — REGNUM

В Боровичском районе Новгородской области третий день ищут 15-летнего подростка, который вечером 16 августа в районе посёлке Егла спрыгнул в реку Мста с моста и не выплыл. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

Поисковые мероприятия проводились вечером 16 августа, весь день 17 августа и продлятся сегодня. На поиск вышли спасатели, представители районной администрации и местные жители. До настоящего времени каких-либо результатов они не принесли.