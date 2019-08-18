Великий Новгород, , 13:10 — REGNUM

В Демянском и Валдайском районах Новгородской области к сегодняшнему дню, 18 августа, остаются подтопленными 17 приусадебных участков — 16 в посёлке Демянск и ещё один в селе Яжелбицы Валдайского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

На подтопленных территориях проживает 43 человека, в том числе двое детей.

Кроме того, остаются разрушенными три моста — два в Марёвском районе и один в Демянском, а также участок дороги у деревни Одоево в Марёвском районе.

По данным МЧС, из-за разрушенных мостов до сих пор отсутствует проезд к трём населённым пунктам Демянского района — деревням Кривско, Клевичи, Данилово, в которых проживает 13 человек. В Марёвском районе не проехать к деревням Дубровка, Бор, Латкино, где также проживает 13 человек.

Восстановительные работы продолжаются. В Марёвском и Демянском районах введён режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, последствия сильного ливня на юге и юго-востоке Новгородской области ликвидируют с 10 августа: обильные осадки прошли здесь 9 августа, разрушив 15 участков автомобильных дорог и подтопив более 130 подворий.

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