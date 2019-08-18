Пермь, , 12:25 — REGNUM

В Перми задержали водителя пассажирского автобуса, который 17 августа врезался в бетонное ограждение, сообщает пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

«В настоящее время он (водитель) задержан в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель был освидетельствован на состояние опьянения с помощью алкотестера, который показал, что в момент ДТП он был трезв.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 17 августа на ул. Новогайвинской в Перми маршрутный автобус врезался в бетонное ограждение. В этот момент в салоне находились более 50 человек. В результате происшествия один человек погиб, еще 32 пострадали. По данному факту возбуждено два уголовных дела.

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