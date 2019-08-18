Эль-Камышлы, Сирия, , 12:52 — REGNUM

Один человек погиб, двое пострадали при подрыве заминированного автомобиля на северо-востоке Сирии. Об этом 18 августа сообщает курдское агентство ANHA.

Взрыв прогремел в городе Эль-Камышлы. Автомобиль, начинённый взрывчаткой, был припаркован возле школы в районе аль-Арбауийя.

По предварительным данным, подрыв автомобиля произошёл дистанционно в момент, когда мимо него проходили сотрудники курдских сил безопасности и полиции. В результате взрыва погиб один военнослужащий, член курдских отрядов, ещё был ранен. Также пострадал и сотрудник местной полиции.

Ответственность за взрыв на настоящее время ни одна из действующих в регионе террористических группировок на себя не взяла.

Стоит отметить, что курдские ополченцы являются одной из самых значимых сил, ведущих активную борьбу с террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее ИА REGNUM сообщало о террористической атаке на город Эль-Камышлы, в результате которой погибли, как минимум 50 человек, около 150 человек получили ранения.

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