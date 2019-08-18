Вашингтон, , 11:10 — REGNUM

Житель штата Южная Каролина в США выжил после попадания в него молнии. Об этом 18 августа сообщает телеканал WSOC.

Об инциденте стало известно после просмотра записи уличной камеры наблюдения, установленной на одном из зданий. На видео можно наблюдать мужчину с зонтом, рядом с которым ударила молния, почти сбив его с ног.

После удара молнии герой видео поднял выпавший у него от испуга из рук зонт и продолжил идти дальше.

Позднее мужчина сообщил журналистам, что абсолютно не пострадал отделавшись лёгким испугом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти погибших от удара молнии на пляже в кубинской провинции Маябек.

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