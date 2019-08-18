Владивосток, 18 августа 2019, 10:06 — REGNUM
Из-за последствий тайфуна «Кроса» власти Приморского края эвакуировали порядка 70 человек, об этом 18 августа сообщается в сводке администрации региона.
В результате действий стихии больше всего пострадал Октябрьский район. Спасатели вынуждены были эвакуировать людей, часть из которых переехала к родственниками, а 63 человека были размещены в специализированных учреждениях.
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