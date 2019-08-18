Газа, Палестина, , 09:59 — REGNUM

В секторе Газа погибли как минимум трое палестинцев, которые попали под обстрел израильских военных. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает телеканал RT со ссылкой на представителя палестинского министерства здравоохранения Мухаммеда Махмуда.

Он рассказал, что сегодня утром тела трёх палестинцев поступили в больницу «Аль-Андуниси». Все они были убиты израильскими военным в ночном инциденте на границе.

Напомним, что ранее СМИ сообщали об убийстве четырех палестинцев, которые пытались пересечь границу Израиля с оружием в руках.

Попытка вторжения была зафиксирована израильскими военным ночью. Военнослужащие Израиля открыли огонь по группе вооруженных палестинцев. Применялся боевой вертолет и танк.