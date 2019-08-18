Париж, , 10:00 — REGNUM

Около 4,5 тысяч кв. метров торговых площадей было уничтожено пожаром, возникшим на территории рынка Анри Барбюса в городе Леваллуа-Перре около Парижа. Об этом 18 августа сообщилапервый помощник мэра города Изабель Балкани в эфире радиостанции France Info.

По словам Балкани, пожар вспыхнул в помещении рынка ночью с 17 на 18 августа. Возгорание произошло в здании, где, помимо рыночного павильона, размещается Дворец спорта и муниципальные квартиры.

Огонь тушили около 160 пожарных. Пострадавших нет. Жители квартир, как пояснила Балкани, будут размещены в павильонах для отдыха.

О причинах возгорания на данное время ничего не известно. бстоятельства возникновения пожара выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в обувном цехе, который произошёл в Кисловодске. Площадь пожара составила 300 кв. метров. Пострадавших нет.

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