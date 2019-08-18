Ростов-на-Дону, , 09:46 — REGNUM

В Ростовской области на реке Дон села на мель баржа с пшеницей. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Сегодня в 8:40 по московскому времени в низовьях Дона в Азовском районе Ростовской области баржа с пшеницей села на мель.

Уточняется, что мел сель сухогруз «Волгодон 5038», который перевозил груз пшеницы. Баржа не получила пробоин, разлива нефтепродуктов не произошло. В результате инцидента никто не пострадал.

Судовой ход по фарватеру перекрыт не был. Чтобы снять баржу с мели был привлечен шлюзовой буксир.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на реках европейской части России летом 2019 года наблюдается маловодье. ИЗ-за этого речные грузовые перевозки затруднены.