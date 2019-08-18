Москва, , 10:59 — REGNUM

Пятнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом на востоке Москвы. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.

ДТП произошло на перекрестке шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы. Рейсовый автобус с 32 пассажирами врезался в мачту городского освещения. В аварию попал заказной автобус, перевозивший туристов из КНР.

По последним данным, все пострадавшие являются гражданами Китая.

На месте аварии находятся сотрудники полиции и медики бригады скорой медицинской помощи. Причина ДТП устанавливается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с автобусом на востоке Москвы, в котором пострадали 14 человек.

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